Masz problem z wyborem serialu? Netflix pomoże wybrać za ciebie

Wybieranie serialu czy filmu to wbrew pozorom nie taka łatwa sztuka. Badania firmy Nielsen z 2019 r. wykazały, że 21 proc. Amerykanów jeśli nie znajdzie czegoś szybko - rezygnuje z oglądania w ogóle.

Całkiem możliwe, że Netflix jest tego świadomy i dlatego zaczął testować nową funkcję. Jest nią odtwarzanie losowe.

Popularny serwis VOD dodał wybranym użytkownikom nowy przycisk w menu głównym (widocznym w bocznym panelu aplikacji / strony internetowej). Nosi nazwę "Play Something" (Odtwórz mi coś). Naciśnięcie tego przycisku powoduje odtworzenie losowego filmu lub serialu.

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0