Microsoft Edge dostępny na Linuksa. Skorzystają m.in. testerzy z Ubuntu i openSUSE

Przeglądarka Microsoft Edge, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jest już dostępna dla użytkowników systemu Linux. Na razie chodzi co prawda tylko o testową wersję na kanale Dev, ale i tak wiele osób z pewnością chętnie zacznie z niej korzystać.

Microsoft udostępnił paczkę deb z myślą o Debianie i Ubuntu oraz rpm przeznaczoną dla użytkowników Fedory i openSUSE. Dostępny do pobrania Edge na Linuksa to wersja z kanału Dev, co oznacza, że mowa o testowym wydaniu, które nie jest jeszcze dopracowane.

Nie oznacza to jednak, że jest bezużyteczne – kiedy mniej więcej rok temu na podobnym etapie była wersja na Windowsa, przeglądarka działała całkiem sprawnie, choć trzeba przyznać, że kilku elementów jej brakowało. Z czasem funkcji zaczęło jednak przybywać wraz z aktualizacjami.

Microsoft Edge od stycznia jest dostępny w wersji stabilnej w Windows 10. Niewiele później trafił także na macOS-a i poprzednie wersje "okienek". Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, kiedy stabilna wersja Edge'a miałaby zostać udostępniona użytkownikom Linuksa. W tym momencie nie wiadomo nawet, kiedy Microsoft udostępni wydanie Beta, które będzie aktualizowane co 6 tygodni – na oficjalnej stronie można się tylko dowiedzieć, że wkrótce.

Microsoft Edge na Windowsa i macOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania. Wersję na Linuksa (DEB) znajdziecie tutaj, zaglądając do menu Wszystkie wersje.