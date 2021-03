Modele Volvo otrzymają system oparty na Androidzie

Udostępnij:

Kilkukrotnie testowałem modele Volvo i jedyne do czego mogłem się doczepić, to nieco archaiczny system info-rozrywki, szczególnie w porównaniu np. z MBUX Mercedesa lub MMI Audi. Pewnym rozwiązaniem była oczywiście integracja z Android Auto i rozszerzenie funkcjonalności przez różne aplikacje. Wszystko wskazuje na to, że to się wkrótce zmieni.

Co prawda nie jest to totalna nowość, bowiem Volvo już od pewnego czasu współpracuje z Google, ale sytuacja nabiera tempa, bowiem Volvo Cars kontynuuje wdrażanie swojego nowego systemu informacyjno-rozrywkowego opartego na systemie Android w ramach szerszej aktualizacji portfolio modeli. Nowy system trafi przy najbliższej okazji m.in. do odświeżonych modeli XC60, S90, V90 i V90 Cross Country na rok modelowy 2022.

Czy to początek końca Android Auto? Wydaje się, że w przypadku Volvo, jak najbardziej. Ale czy to źle? Wręcz przeciwnie, bowiem wszystko, co oferował Android Auto, będzie dostępne bezpośrednio z poziomu systemu info-rozrywki bez konieczności podłączania smartfona. Zresztą Volvo jest pierwszą firmą, która połączyła siły z Google w celu zintegrowania systemu informacyjno-rozrywkowego opartego na Androidzie z wbudowanymi aplikacjami i usługami Google, a w pełni elektryczny XC40 Recharge stał się pierwszym samochodem tej marki, który był wyposażony w ten system.

Czy to krok w stronę unifikacji systemów operacyjnych w autach? Czy na wzór smartfonów, bez względu na markę, model i zastosowane podzespoły, wszystkie auta będą miały w sobie mniej lub bardziej zmodyfikowany system Google'a? Prawdę mówiąc nie jestem pewny, czy taka wizja mi się podoba. Z jednej strony bez względu na auto, zawsze wiadomo gdzie szukać konkretnej funkcji i w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie dostosować system do własnych potrzeb. Nie ma ryzyka, że któryś z systemów auta konkretnej marki będzie nieintuicyjny lub skomplikowany, ale z drugiej strony indywidualne podejście i cechy szczególne rozwiązań konkretnego producenta przestaną mieć znaczenie.

Volvo, aby zapewnić użytkownikom takie same wrażenia, do jakich są przyzwyczajeni na swoich telefonach, ale dostosowane do interakcji w trybie głośnomówiącym podczas jazdy, wprowadzi również pakiet usług cyfrowych, który będzie dostępny dla wszystkich samochodów Volvo z systemem informacyjno-rozrywkowym opartym na systemie Android. Pakiet usług cyfrowych obejmuje dostęp do aplikacji i usług Google, aplikacji Volvo On Call i bezprzewodowej ładowarki do telefonu, a także wszystkich danych wymaganych do działania usług. Reasumując, użytkownicy uzyskają dostęp do aplikacji i usług Google, Asystenta Google, najpopularniejszej nawigacji opartej na Mapach Google oraz aplikacji samochodowych za pośrednictwem Google Play.

Volvo rozpoczyna dość aktywną kampanię unowocześniania swojej oferty. Ba! Informacja dotycząca systemów opartych na Androidzie zbiegła się w czasie z ogłoszeniem, że w pełni elektryczne Volvo XC40 Recharge będzie w przyszłości dostępne wyłącznie w Internecie, w ramach niedawno ogłoszonej nowej strategii handlowej. W jej ramach do 2030 roku Volvo ma stać się firmą produkującą w pełni elektryczne samochody, które będą dostępne wyłącznie w Internecie.