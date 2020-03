Mozilla Firefox wkrótce bez obsługi FTP. Przyczyna jest oczywista

Udostępnij:

Firefox już niedługo nie będzie obsługiwać protokołu FTP. Użytkownicy stracą możliwość pobierania plików w ten sposób oraz wyświetlania katalogów w przeglądarce. Taka decyzja nie powinna zaskakiwać, a jest podyktowana kwestią bezpieczeństwa. FTP jest starym protokołem, który ma liczne wady oraz luki bezpieczeństwa i najrozsądniej jest z niego zrezygnować.

O kilku szczegółach tego pomysłu poinformował serwis ZDNet, cytując Michala Novotnego, programistę z firmy Mozilla. Jak się okazuje, firma planuje wyłączyć obsługę FTP w Firefoksie 77, który powinien ukazać się na rynku w czerwcu tego roku.

Na tym etapie nie będzie to jednak oznaczać dla użytkowników wielkich problemów, jeśli korzystanie z FTP jest dla nich kluczowe. Obsługa protokołu zostanie bowiem jedynie domyślnie wyłączona, ale będzie można do niej wrócić, korzystając z właściwej flagi. Ostatecznie jednak FTP i tak zniknie z przeglądarki, a plany dotyczą początku 2021 roku. Wówczas nie będzie się już dało wrócić do obsługi FTP w Firefoksie, a wszystko z uwagi na bezpieczeństwo.

Warto dodać, że analogicznie sytuacja wygląda w przypadku Google Chrome. Obsługa FTP ma zostać tutaj wyłączona w Chrome 81, jednak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie to wydanie pojawi się w stabilnej wersji na rynku – na czas problemów z koronawirusem Google zawiesił działania programistów w tym zakresie.

Protokół FTP ma całkowicie zniknąć z Chrome'a dużo szybciej, niż z Firefoksa. W tym przypadku mówi się już o Chrome 82, który powinien pojawić się na rynku latem tego roku (zakładając oczywiście co najwyżej niewielkie opóźnienie z uwagi na wspomnianą reorganizację pracy). O planach usunięcia problematycznego protokołu FTP z wiodących przeglądarek po raz pierwszy mówiło się jeszcze w 2015 roku.

Firefoksa na Windowsa i macOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.