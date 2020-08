Najlepsza przeglądarka - ranking dobrychprogramów

Udostępnij:

Do najsłynniejszych, topowych przeglądarek należy Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera oraz Safari. Odpowiedni wybór aplikacji zazwyczaj jest związany z posiadanym urządzeniem i zainstalowanym na nim oprogramowaniem. W większości przypadków użytkownicy systemu mobilnego Android zostaną przy Chrome, iOS przy Safari a osoby pracujące na oprogramowaniu Windows, prędzej przejdą na bardziej unowocześnione rozwiązania, niż pozostaną z mało rozwojowym Microsoft Edge.

Wiele jednak zależy nie tyle od samego wyglądu aplikacji do przeglądania treści ale właśnie od zastosowanych w niej funkcji. Na przestrzeni lat duże, jak i te mniejsze firmy, walczyły o klienta wprowadzając do swojego oprogramowania szereg przydatnych rozwiązań. Stawiano na szybsze wczytywanie treści, lepszą synchronizację między urządzeniami, a także skupiano się na wydajniejszym blokowaniu niechcianych reklam.

Mimo iż na tę chwilę ilość dostępnych przeglądarek internetowych, które mogą się pochwalić stałym wsparciem twórców i swoich fanów można by liczyć w setkach, na potrzeby wpisu skupimy się na segmencie iście topowym, prezentując najczęściej pobieraną, wielką piątkę.

Google Chrome

Ta wspierana przez giganta z Mountain View przeglądarka jest stale aktualizowana i wyposażona w coraz to nowocześniejsze funkcje. Oferuje swoim użytkownikom przejrzysty interfejs, szybkie wczytywanie stron internetowych oraz świetną synchronizację między urządzeniami w systemie Android, oraz ChromeOS.

Niestety, ale Google Chrome od lat nie potrafi rozwiązać problemu spadku wydajności, przy wielu otwartych kartach. Mimo iż wiele osób zachwala przeglądarkę, często pozostawiając ją w swoich urządzeniach jako domyślną, to nawet we flagowcach z najlepszym procesorem, Chrome łapie ewidentną zadyszkę.

Google Chrome można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Safari

Jeśli korzystamy z urządzeń marki Apple, przeglądarkę Safari mamy preinstalowaną w każdym sprzęcie producenta. Opiera się ona na tych samych zasadach co inne przeglądarki, choć w tym wypadku pełnię mocy ukazuje właśnie w systemach iOS. Charakteryzuje się świetną szybkością działania, stałymi aktualizacjami oraz fenomenalnie uzupełnia braki programowe, innych marek.

Jedyną niedogodnością jest jej zamknięta forma, dostępna od niedawna tylko na urządzenia, sygnowane marką nadgryzionego jabłuszka. Nie jest już dostępna na systemy operacyjne Windows, Linux czy Android. Użytkownicy tych systemów mogą jednak wybrać coś innego z nieco większej palety dostępnych produktów.

Mozilla Firefox

Jest to przykład wieloplatformowej przeglądarki internetowej, od początku opartej na otwartym kodzie źródłowym, silniku Gecko. Mimo iż głównymi jej twórcami jest marka Mozilla, to właśnie użytkownicy są najbardziej odpowiedzialni za całokształt jej twórczości. Na przestrzeni lat to właśnie Mozilla Firefox była uznawana za jedną z najlepszych przeglądarek na rynku, wprowadzając wiele nowości względem swoich poprzedników.

W ciągu tych kilkunastu lat na rynku Firefox stał się świetnej jakości przeglądarką, oferującą szybki dostęp do treści internetowych, spersonalizowanych funkcji wyglądu oraz bezpieczeństwa podczas przeglądania stron w internecie.

Mozilla Firefox 79.0 można pobrać z naszego katalogu oprogramowania

Microsoft Edge

Przeglądarka ta została przedstawiona jako unowocześniona wersja klasycznego Internet Explorer marki Microsoft. Na potrzeby startu systemu operacyjnego Windows 10, została ona należycie przebudowana, specjalnie dostosowując ją do potrzeb dzisiejszego konsumenta. Mimo iż korzystać z niej możemy domyślnie w każdym nowym urządzeniu z systemem Windows na pokładzie, to w momencie jej oficjalnego startu nie był to produkt dopracowany. Owszem, otrzymywaliśmy ergonomiczną przeglądarkę internetową, ale ze sporą ilością błędów i nieprzemyślanych założeń.

Dopiero po pewnym czasie przeglądarka Microsoft Edge nabrała tempa. Stała się bardzo wydajna, a przy równoczesnym zarządzaniu z kontem Microsoft, stawała w szranki z takimi gigantami jak Apple czy Google. Mimo iż w dzisiejszym wyścigu zbrojeń nie należy do ścisłej czołówki, to i tak korzysta z niej wiele użytkowników.

Microsoft Edge 84.0.522.52można pobrać z naszego katalogu oprogramowania

Opera

Na końcu zestawienia umieściłem niegdyś moją ulubioną przeglądarkę. Jeszcze kilka lat temu Opera była raczkującym oprogramowaniem, które z dnia na dzień zyskiwało coraz to nowych użytkowników. Jej głównymi zaletami są autorskie usprawnienia i optymalizacje, nie tylko zwiększające szybkość wczytywania stron internetowych, ale również dające użytkownikom większe pole manewru. Na przestrzeni lat wiele się zmieniło i na tę chwilę, mimo iż Opera nie znajduje się w ścisłej czołówce - oferuje najwięcej.

Posiada wbudowaną blokadę reklam, która w sposób zautomatyzowany blokuje wszystkie nachalne promocje, mocno uszczuplając dodatkowe treści. Do tego zaimplementowano w niej tryb oszczędzania baterii, a także zoptymalizowano oszczędzanie danych w taki sposób, by użytkownik nie ponosił dodatkowych opłat za wgrywanie plików dużej pojemności. Miłym gestem w kierunku fanów było wprowadzenie darmowej usługi VPN oraz takie rozlokowanie wtyczek, by móc pomieścić w przeglądarce najsłynniejsze komunikatory internetowe. Posiadacze komputerów osobistych docenią funkcję utworzenia osobnego okna z odtwarzanym filmem, w momencie minimalizowania strony internetowej.

Opera 70.0.3728.95 do ściągnięcia z naszego katalogu oprogramowania

Powyżej przedstawiłem istną czołówkę, cieszących się sławą przeglądarek internetowych. Co nie oznacza, że te mniej znane są gorsze. Zresztą sami możemy wybrać coś dla siebie