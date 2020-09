PKO BP: płatności zbliżeniowe w smartfonach Huawei z HMS – wystarczy IKO z AppGallery

Udostępnij:

Bank PKO BP oferuje pierwsze w Polsce płatności zbliżeniowe dla użytkowników smartfonów Huawei z Huawei Mobile Services – alternatywnym mechanizmem dla Usług Google. PKO BP zaktualizował bowiem swoją aplikację mobilną IKO w autorskim sklepie AppGallery, dzięki czemu właściciele smartfonów Huawei bez Usług Google mogą już także wygodnie sprawdzać rachunki i płacić zbliżeniowo w sklepach – donosi serwis Cashless.

Co ciekawe, płatności zbliżeniowe to implementacja mechanizmu Host Card Emulation, a nie wykorzystanie autorskiego Huawei Pay. Na takiej samej zasadzie działają płatności zbliżeniowe w przypadku IKO na platformę Android, gdzie mechanizm ten dostępny jest od dawna. Do korzystania niezbędne jest oczywiście włączenie modułu NFC.

Warto zaznaczyć, że aplikacja IKO jest dostępna w AppGallery już od maja tego roku. Od tamtego czasu nie oferowała jednak obsługi HMS, ale już wtedy informowano, że wdrożenie obsługi tej technologii jest to tylko kwestią czasu.

Jak widać, PKO BP dotrzymał słowa i od teraz właściciele smartfonów Huawei bez Usług Google mogą w praktyce cieszyć się takimi samymi możliwościami aplikacji IKO, jak korzystający ze starszych urządzeń, które bazują jeszcze na Usługach Google. W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktowaliśmy się z Biurem Prasowym PKO BP. Kiedy dostaniemy odpowiedź, niniejsza publikacja zostanie zaktualizowana.

Aktualizacja, godz. 13:35

Uzyskaliśmy krótkie potwierdzenie od PKO BP związane z dostępnością aplikacji IKO. "Aplikacja mobilna IKO jest obecnie dostępna dla wszystkich klientów PKO Banku Polskiego, korzystających z urządzeń mobilnych wyposażonych w system Android, iOS i HMS" – brzmi oświadczenie.

IKO na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.