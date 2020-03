Bądźmy bardziej etyczni cz.2

Mój poprzedni wpis o sposobach na bycie bardziej etycznym przy korzystaniu z technologii spotkał się ze sporym odzewem, co oczywiście zainspirowało mnie do stworzenia części drugiej, w której przedstawię kolejne sześć "etycznych" propozycji. Tak, więc już zakończmy ten krótki wstęp i przejdźmy do właściwej części dzisiejszego tekstu.

Źródło grafiki: http://www.kempinsky.pl/zasady-etyki-w-tvp/

Patronite i Patreon

Patronite i Patreon to odpowiednio polska oraz amerykańska platformy crowdfundingowe, które umożliwiają wspieranie naszych ulubionych twórców stałą miesięczną kwotą. Dzięki omawianym serwisom każdy z nas może zostać mecenasem kultury, sztuki, sportu lub nauki oraz zapewnić swojemu ulubionemu internetowemu twórcy comiesięczny, stały dochód. Co ważne osoby, które możemy wesprzeć za pomocą omawianych platform najczęściej udostępniają nam kilka progów kwotowych, z którymi związane są różne zarówno cyfrowe jak i fizyczne nagrody. Dobrym przykładem tego stopniowania nagród jest profil kanału Uwaga! Naukowy Bełkot, na którym mamy pięć różnych progów finansowych. W tym wypadku możemy wesprzeć twórcę miesięczną kwotą 5, 10, 20, 50 lub 100 zł. I tak na przykład w najniższy progu dostajemy dostęp do specjalnego newslettera dla patronów, a już w przypadku 20 zł oprócz tego dostajemy dostęp do tajnej grupy na Facebooku oraz szanse zostania Mecenasem odcinka Wyłącznie Naukowego Bełkotu. Mówiąc o tym profilu warto jeszcze pokazać jak duża jest siła tego typu serwisów - twórcę kanału wspiera 242 patronów, dzięki czemu miesięcznie otrzymuje on 3530 zł, co w sumie pozwoliło mu zarobić już 191 137 zł - nieźle prawda? Inną strategię nagradzania patronów obrali natomiast twórcy podcastu Sesje Na Podsłuchu, którzy w ramach sześciu progów (kwoty od 5 do 50 zł) oferują wszystkim wspierającym to samo, czyli wgląd za kulisy tworzenia rozgrywanych przez nich RPGowych przygód. Tym razem warto jednak spojrzeć na świetnie zaplanowane i rozpisane przez twórców cele. Obecnie pojawiają się wspomniane wcześniej relacje za kulis oraz wymieniany jest sprzęt w studiu nagraniowym. Natomiast kolejne cele, na które zbierają Ci podcasterzy to kampania w Dungeons & Dragon (do tego celu brakuję 705 zł), streamy na żywo z sesji oraz jeszcze więcej sesji. Jak widać w zamian za wsparcie mecenasów ekipa Podsłuchane.pl wyprodukuje więcej darmowych treści dostępnych dla wszystkich. Moim zdaniem to naprawdę genialny model tworzenia kultury i finansowanie tego procesu. Na zakończenie warto wspomnieć, że operatorzy platform pobierają swoje prowizje od wpłat patronów. Jednak mimo to i tak bardzo zachęcam Was wszystkich do takiego wspierania swoich ulubionych twórców.

DuckDuckGo Tracker Radar

Tracker Radar od twórcą dbającej o prywatność użytkowników wyszukiwarki internetowej DuckDuckGo to narzędzie służące do sprawdzania kto śledzi nas w internecie a także w pewien sposób obrony przed tym. I tak w kwestii informowania jakie firmy trackują nasze działania w sieci warto przejrzeć niedawno opublikowany raport twórców omawianego narzędzia, w którym znajdziemy na przykład taką o to grafikę:

Oprócz tego dowiemy się z niego jak chronić swoją prywatność. I w tym przypadku twórcy DuckDuckGo stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla nas specjalna przeglądarkę internetową na urządzenia z systemami Android i iOS oraz chroniący przed śledzeniem dodatek do przeglądarek Chrome, Firefox i Safari. Dodatkowo warto jeszcze wspomnieć, że zespół odpowiedzialny za Tracker Radar udostępnił wszystkie zebrane przez siebie dane o trackerach na GitHubie dzięki czemu twórcy innych przeglądarek oraz dodatków chroniących przed śledzeniem mogą je wykorzystać do poprawy i rozwoju swoich produktów.

Too Good To Go

Mobilna aplikacja Too Good To Go reklamuje się hasłem "Ratuj jedzenie, ratuj planetę" i trzeba przyznać, że twierdzenie to wcale nie mija się z prawdą. Omawiany program pozwala nam zakupić po bardzo niskiej cenie jedzenie z restauracji, kawiarni czy knajp, które i tak danego dnia trafiło by na śmietnik. Wspomnianą żywność odbiera się osobiście w formie specjalnych paczek niespodzianek przygotowywanych przez obsługę danego lokalu. Co ważne nie dostajemy tu starego jedzenia, którego data przydatności do spożycia już dawno upłynęła. Najczęściej w paczkach znajdziemy żywność, którą została przygotowana tego samego dnia, kiedy ją odbieramy i po prostu się nie sprzedała. Omawiana aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i korzysta z niej naprawdę dużo lokali gastronomicznych, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, ze misją twórców Too Good To Go jest świat, w którym nie wyrzuca się jedzenia.

Omawiana aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

World's Most Ethical Companies

Jak pisałem w poprzedniej części, jako konsumenci możemy mieć duży wpływ na otaczający nas świat, dzięki tak zwanemu "głosowaniu portfelem". No dobrze, ale skąd mamy wiedzieć z produktów jakich firm korzystać, które tak naprawdę są etyczne? W tym miejscu z pomocą przychodzi nam serwis World's Most Ethical Companies, który co roku tworzy zestawienie najbardziej etycznych firm na świecie. Przedsiębiorstwa uhonorowane miejscem na tej prestiżowej liście możemy przeglądać ze względu na kraj pochodzenia, branżę, w której działają oraz liczbę zatrudnionych pracowników. W tym miejscu warto wspomnieć, że we wspomnianym zestawieniu znajduję się niestety tylko jedna polska firma - Orlen, co ciekawe jest to jedno z dwóch przedsiębiorstw z kategorii ropy naftowej, gazu i źródeł odnawialnych. Także pamiętajcie o tym fakcie jadąc zatankować samochód! Co bardzo mnie cieszy na liście znalazłem wiele firm, z których produktów i usług korzystam na co dzień i są to na przykład: Canon, Intel, MasterCard czy Microsoft. Na zakończenie dodam jeszcze, że szczegółowe informacje o ocenie etyczności danych firm dostępne są w FAQs.

#StayTheFuckHome



W dobie trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2, a także trwania zwykłego sezonu grypowego, dbanie o zdrowie swoje i innych jest jednym z obowiązków każdego z nas. Dlatego też zachęcam Was wszystkich do zajrzenia na stronę akcji #StayTheFuckHome (Siedź na dupie w domu!), na której znajdziemy między innymi 12 sposobów na to jak chronić siebie i naszych bliskich przed wirusami oraz krótkie wyjaśnienie dlaczego jest to aż tak ważne w obecnym czasie.

Wolontariat

Oczywiście do etycznych zachowań zalicza się również bezinteresowne pomaganie innym - wolontariat. Tylko jak robić to w obecnej sytuacji, kiedy przebywanie w dużych skupiskach ludzi, jazda transportem publicznym, czy wychodzenie z domu bez potrzeby nie są pożądanymi działaniami? Odpowiedzią na to pytanie może być mój niedawny wpis Proste sposoby na internetowy wolontariat do zapoznania, z którym bardzo Was wszystkich zachęcam. Bo w sumie czemu nie?

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. Standardowo dziękuję Wam wszystkim za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się ze spisem treści całego mojego bloga.