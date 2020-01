Podsumowanie roku 2019 oraz plan na 2020

Witam Was w pierwszym wpisie mojego autorstwa w tym roku. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić garść statystyk, które podsumują moją dotychczasową działalność blogową ze szczególnym naciskiem na to co działo się w roku 2019.

Podsumowanie roku 2019

Na początku chciałbym zaznaczyć, że wszystkie statystyki, którymi się posługuję pochodzą z godziny 17:17 dnia 04 stycznia 2020 roku i zostały pozyskane za pomocą aplikacji DePesza.

Zgodnie z tym co pokazuje ta niezastąpiona aplikacja, na moim blogu ukazało się łącznie 57 wpisów z czego 46 (około 81%) trafiło na stronę główną bloga DP. Sumarycznie moje teksty zostały wyświetlone 365 399 razy oraz otrzymały 1793 komentarzy.

Tyle jeśli chodzi o dane ogólne teraz przejdźmy do szczegółów. W tym roku udało mi się opublikować 14 wpisów, z których aż 13 trafiło na stronę główną bloga. Niestety rok 2019 pod względem liczby napisanych tekstów był dużo gorszy niż 2018, kiedy to opublikowałem aż 27 artykułów. Zresztą najlepiej liczbę stworzonych prze mnie wpisów na przestrzeni lat będzie obrazował poniższy wykres:

Teraz możemy przejść do list najpopularniejszych tekstów na moim blogu. TOP 3 wpisów z największą liczbą wyświetleń prezentuje się następująco:

Niestety w zestawieniu TOP 3 nie znalazł się żadne z tekstów opublikowanych przeze mnie w 2019. Najczęściej wyświetlany z pośród nich - Piractwo, a po co to komu? - bazy wiedzy - został wyświetlony tylko 8549 razy.

Skoro liczbę wyświetleń mamy już za sobą czas przyjrzeć się liczbie komentarzy. TOP 3 wpisów według tego kryterium prezentuje się następująco:

Tym razem do TOP 3 na pozycji drugiej załapał się jeden z ubiegłorocznych wpisów. W tym miejscu chciałbym też napisać, ze jestem bardzo zadowolony z wyniku osiągniętego przez tekst dotyczący serwisów popularyzujących naukę, który nie tylko załapał się do obu zestawień TOP 3, ale także zapoczątkował pięcioodcinkową serię.

I skoro już jesteśmy w temacie serii to rok 2019 stał u mnie pod znakiem ich zamykania. Dnia 19 stycznia ukazał się ostatni wpis mojego cyklu o popularyzacji nauki zatytułowany Popularyzacja nauki - TOP 10 serwisów po raz ostatni. Następnie 16 lutego ukazał się ostatni z wpisów należących do mojej sztandarowej serii Piractwo, a po co to komu? zatytułowany Piractwo, a po co to komu? - ostatni koncert w mieście. Natomiast swoisty spin-off tej serii doczekał się tylko trzech tekstów, z których ostatni zatytułowany był Piractwo, a po co to komu? dogrywka: filmy i seriale i opublikowany został 31 marca. Po tym jak zakończyłem wspomniane wyżej serie mój zapał do pisania mocno spadł, co zresztą przełożyło się na bardzo małą liczbę nowych wpisów względem roku poprzedniego.

Plany na rok 2020

Moim celem na rok 2020 jest powrót do regularnego pisania. Nie ustaliłem jeszcze do końca jaką tematykę będę poruszał na moim blogu, ale pewne jest, że pojawią się teksty dotyczące popkultury oraz nauki. Postaram się też regularnie i bez zbędnych opóźnień publikować kolejne podsumowania miesiąca na blogu DP.

Na zakończenie tego pierwszego w tym roku tekstu standardowo dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze komentarze oraz zachęcam Was do zapoznania się ze spisem treści mojego bloga.