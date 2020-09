TOP5 dobrychprogramów do tworzenia i edycji muzyki

Udostępnij:

Komputer to nie tylko centrum rozrywki, to też świetne narzędzie dla twórców. W naszym cyklu były już programy do tworzenia grafiki, czy do edycji i montażu wideo. Tym razem przedstawiamy Wam najpopularniejsze programy do tworzenia i edycji muzyki.

Zaznaczę, że nasz ranking jest odzwierciedleniem popularności programu w naszym katalogu, a skalą popularności jest całkowita liczba pobrań danej aplikacji.

5. ACID Pro (liczba pobrań: 246 950)

ACID Pro to zaawansowany program do profesjonalnego komponowania, nagrywania, miksowania i produkcji muzyki.

Wersja Pro oferuje najbardziej rozbudowaną funkcjonalność cenionego już narzędzia ACID do tworzenia muzyki w oparciu o tzw. pętle (loops) - krótkie, kilkutaktowe fragmenty dźwiękowe. Program pozwala także na wielościeżkową rejestrację dźwięku oraz oferuje funkcje sekwencera MIDI.

ACID Pro może być wykorzystywany zarówno do tworzenia nowych kompozycji, jak i miksowania i remiksowania już istniejących. Często jest stosowany do tworzenia oprawy dźwiękowej do filmów, prezentacji multimedialnych czy na potrzeby Internetu. Pełna wersja programu zawiera 1000 pętli.

Aplikację ACID Pro można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. WavePad Sound Editor (liczba pobrań: 343 104)

WavePad Sound Editor to bezpłatna wersja prostego w obsłudze programu umożliwiającego tworzenie i edycję plików dźwiękowych w formatach wav, mp3, vox, gsm, real audio, au, aif, flac, ogg i wielu innych.

Narzędzie umożliwia m.in. wycinanie fragmentów i łączenie edytowanych nagrań, miksowanie kilku utworów itp. W wersji bezpłatnej do dyspozycji użytkownika oddanych jest kilkanaście filtrów i efektów umożliwiających m.in. dodanie do utworu echa, redukcję szumów, wzmacnianie, wyciszanie itp. WavePad pozwala także na konwersję plików w trybie wsadowym przez co można w szybki sposób zmodyfikować dużą liczbę plików.

Posiada ponadto możliwość zgrywania utworów z płyt CD-Audio, a także nagrywania stworzonych utworów na płytę CD. Program może służyć także jako narzędzie do konwersji plików pomiędzy różnymi formatami.

Aplikację WavePad Sound Editor można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. FL Studio (liczba pobrań: 353 733)

FL Studio (dawniej Fruity Loops) to profesjonalne oprogramowanie, pełniące funkcję wirtualnego studia nagrań. Łączy ono w sobie narzędzia do komponowania, aranżacji, nagrywania, edycji, miksowania i masteringu wysokiej jakości muzyki.

Program tworzony jest nieprzerwanie od ponad 12 lat, a jego ogromne możliwości docenione zostały przez wielu popularnych artystów zarówno z Polski, jak również całego świata. Swoje pierwsze kroki z muzyką stawiali w FL Studio takie sławy jak chociażby Basshunter. Zastosowań programu jest wiele, zaczynając od tworzenia kompletnych utworów, kreowaniu podkładów, łączenia ich z wokalem, a kończąc na "dopieszczaniu" i miksowaniu już gotowych projektów. Pomimo olbrzymich możliwość wbrew pozorom narzędzie jest proste w użyciu, doskonale nadając się do amatorskiego i w pełni profesjonalnego tworzenia muzyki wielokanałowej. W pierwszym przypadku z pomocą przychodzą gotowe szablony, znacznie ułatwiające pracę z programem.

Praca z FL Studio opiera się wokół dopracowanego sekwencera, obsługującego m.in. system MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Po utworzeniu nowego projektu od razu możemy przystąpić do tworzenia wielokanałowych linii melodycznych, podkładów, nagrywania za pośrednictwem mikrofonu głosu, nakładania gotowych sampli, efektów itp. Dużą zaletą programu są spore możliwości konfiguracji m.in. tempa, długości trwania poszczególnych dźwięków, wysokości tonów oraz wiele, wiele więcej. FL Studio pracować może jako samodzielne narzędzie, wtyczka VSTi, DXi lub klient ReWire, oferując przy tym wsparcie dla sterowników ASIO i DirectSound. Kolejnym atutem programu jest jego otwarta architektura, dająca możliwość dowolnego rozbudowywania jego funkcjonalności.

Udostępniona bezpłatnie wersja demonstracyjna oferuje pełną funkcjonalność i większość pluginów (instrumentów oraz efektów), dostępnych w pełnej wersji, bez ograniczeń czasowych. Gotowe projekty zapisywane mogą być do plików WAV, MIDI, MP3 oraz OGG. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zapisu projektu jako takiego, w celu jego np. późniejszej obróbki, miksowania itp.

Aplikację FL Studio można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2 Rzeźnik MPEGów (liczba pobrań: 449 751)

Ten polski program, o dość dwuznacznej nazwie, jest w istocie bardzo nowatorskim narzędziem do obróbki plików MP3. Jego rewolucyjne rozwiązania w postaci tzw. "węzłów", przez które muzyka przepływa (podobnie jak ma to miejsce w układach elektronicznych) czynią go świetnym rozwiązaniem także dla DJ'ów. Umożliwia on cięcie i łączenie plików dźwiękowych MP3 (z dokładnością do jednej ramki), tworzenie miksów oraz automatyczne sterowanie całością za pośrednictwem skryptów. Można także nagrywać sygnał dźwiękowy z wejścia karty dźwiękowej bezpośrednio do pliku MP3. Dużą zaletą programu jest możliwość operowania na bardzo dużych plikach (do 4GB).

Program Rzeźnik MPEGów daje możliwość wycięcia z dźwiękowego pliku MP3 jakiegoś fragmentu muzyki z dokładnością do jednej ramki i zapisanie go do nowego pliku. Dowolne fragmenty różnych plików mp3 mogą być łączone tworząc docelowo jedną całość.

Praca z programem możliwa jest na dwa sposoby: pierwszy służy do powyższych celów czyli do cięcia i/lub łączenia plików mp3, drugi zaś do daje możliwość tworzenia własnych kompozycji muzycznych.

Zwykle tworząc jakiś utwór muzyczny posługujemy się jakimś zestawem instrumentów lub sampli, które często się powtarzają w utworze. Rolę tych instrumentów w Rzeźniku pełnią fragmenty plików .mp3 zwane węzłami. Węzły mogą być odtwarzane z wcześniej ustalonym wzmocnieniem, balansem i prędkością. Węzły jako fragmenty utworów mogą być ze sobą łączone tworząc w ten sposób utwór muzyczny. (Stąd nazwa węzły, gdyż całość przypomina sznur z zawiązanym supłami). W przejściach pomiędzy węzłami można określić czas opadania lub narastania wzmocnienia, jak również opóźnienie z jakim ma być odtwarzany kolejny węzeł.

Ideą tworzenia muzyki za pomocą węzłów jest to, że zabierają mało miejsca na widoku, w związku z czym cały projekt może się zmieścić na jednym ekranie, a w każdym razie łatwo może zostać odnalezione to co w danej chwili jest potrzebne.

Aplikację Rzeźnik MPEGów można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Audacity (liczba pobrań: 3 961 221)

Audacity to rozwijany od wielu lat, darmowy program do nagrywania, analizy i nieliniowej edycji dźwięku z obsługą wielu ścieżek i możliwością importowania MIDI. Twórcy udostępnili narzędzie dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS.

Audacity wyposażone zostało w funkcje, które pozwalają rejestrować dźwięk za pośrednictwem podłączonego do komputera mikrofonu, miksera oraz z wielu innych źródeł, a także umożliwia przechwytywanie strumieni audio. Aplikacja potrafi nagrywać wiele kanałów jednocześnie, nagrywać z 24-bitową głębią dźwięku oraz częstotliwością próbkowania do 192 000 Hz (w przypadku wysokiej jakości sprzętu częstotliwość wzrasta nawet do 384 00 Hz). Audacity pozwala nagrywać audio z niewielkimi późnieniami oraz tworzyć nagrania wielościeżkowe.

Edycja dźwięku przy użyciu narzędzia opiera się w głównej mierze na osi czasu, gdzie możliwe jest precyzyjne wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie wybranych fragmentów ścieżki audio. Audacity oferuje nieograniczone sekwencyjne cofanie i ponawianie wykonanych przez użytkownika operacji, umożliwia edycję i miksowanie dużej liczby ścieżek, synchronizowanie ścieżek i etykiet oraz płynne zwiększanie i zmniejszanie głośności, manipulowanie prędkością i wysokością dźwięku. Program obsługuje 16-, 24- i 32-bitowe próbki, umożliwia konwertowanie częstotliwości próbkowania i formatów automatycznie w czasie rzeczywistym.

Opisywany program oferuje obsługę wtyczek z efektami LADSPA, LV2, Nyquist, VST i Audio Unit i wspiera eksperymentalne moduły rozszerzające jego funkcjonalność. Umożliwia generowanie dźwięków, ciszy, hałasów, instrumentów czy ścieżki rytmicznej, pozwala także przeprowadzać redukcje szumów, zmieniać częstotliwości (dzięki filtrom Equalization , Bass i Treble , High Pass , Low Pass i Notch Filte) oraz przeprowadzać różnego typu miksy utworów przy użyciu wysokiej jakości filtrów. Dzięki Audacity możliwe jest redukowanie lub izolowanie wokalu i tworzenie podkładów dźwiękowych dla podcastów oraz setów dla DJ-ów (za pomocą efektu Auto Duck).

Aplikację Audacity można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Jak widać zainteresowanie tego typu programami na naszym portalu jest całkiem spore. W całej kategorii programów do tworzenia muzyki, tego typu aplikacji jest kilkadziesiąt a ilość pobrań nawet tych spoza TOP5 idzie w setki tysięcy. Dosłownie małe różnice w ilości pobrań zdecydowały, że pozostałe aplikacje nie trafiły do tego zestawienia.

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiego zainteresowania programami do edycji i tworzenia muzyki i podczas tworzenia tego zestawienia zostałem miło zaskoczony. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie takich programów? A może tworzycie jakieś utwory? Pochwalcie się swoimi produkcjami! Może wśród Was kryje się drugi Marek Biliński?