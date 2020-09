Unikasz aktualizacji Windows 10? Microsoft znowu chce cię do niej zmusić

Udostępnij:

Windows 10, często kojarzony z niechcianymi aktualizacjami, po raz kolejny otrzymuje kontrowersyjną łatkę KB4023057, która pomaga Microsoftowi przygotować komputery odbiorców do pobrania nowszej wersji systemu operacyjnego. Jak podał serwis betanews, znana od lat łatka raz jeszcze została rozesłana do komputerów z zainstalowanym Windows 10 – do wersji 1909 włącznie, jak czytamy w dokumentacji Windows 10.

Łatka KB4023057 sama w sobie nie stanowi teoretycznie "wyzwalacza" dla Windows 10, po którym system od razu pobierze najnowszą wersję oprogramowania. Jej zadaniem jest natomiast przygotowanie komputera do procesu aktualizacji, aby przebiegła ona bezproblemowo i szybko. W praktyce chodzi między innymi o modyfikację ustawień i skompresowanie zbędnych plików, co ma zagwarantować odpowiednią ilość miejsca na dysku w czasie wgrywania nowej wersji Windows 10.

Sytuacja taka wielokrotnie powtarzała się w historii aktualizacji Windows 10, w tym niemal dokładnie dwa lata temu, niecały miesiąc przed katastrofalną w skutkach październikową aktualizacją, która jest nie mniej słynna od tytułowej łatki. W praktyce po instalacji KB4023057 można się spodziewać podobnych rezultatów, jak po uruchomieniu systemowego narzędzia oczyszczania dysków.

Niewykluczone, że choć KB4023057 sama w sobie nie aktywuje pobierania nowej wersji Windows 10, to jej działania wpłyną na to, że Windows Update zrobi to niewiele później – na koniec decyzja o instalacji powinna zależeć od samego użytkownika, ale w praktyce bywa z tym różnie. Producent nie informuje jednak o tym wprost.