WhatsApp nie szyfruje kopii zapasowych w chmurze. Aktualizacja ma to zmienić

WhatsApp zapewnia pełne szyfrowanie rozmów i przesyłanych multimediów, ale ma pewne ograniczenia. Chociaż twórcy rozpisują się o jego bezpieczeństwie, komunikator ma kluczową wadę, a jest nią kopia zapasowa w chmurze. Jeśli z niej korzystasz (a jest to oficjalnie dostępna opcja w WhatsAppie), twoje czaty nie są już bezpieczne i – mówiąc wprost – hakerzy mogą je odczytać, jeśli dostaną się do twoich danych na Dysku Google czy do chmury iCloud.

Brak szyfrowania kopii zapasowych nie jest w żaden sposób ukrywany, ale można założyć, że wielu użytkowników nie do końca zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Podczas konfigurowania backupu w aplikacji pojawia się co prawda informacja, że kopie wiadomości i zdjęć w chmurze nie są zabezpieczone pełnym szyfrowaniem WhatsApp, ale nie jest to jasna informacja dla osób, które założą, że "niepełne" szyfrowanie to przecież i tak pewien stopień zabezpieczenia.

Do informacji o braku szyfrowania kopii zapasowych można dotrzeć w ustawieniach WhatsAppa, fot. Oskar Ziomek.

Problem został nagłośniony z uwagi na nadchodzącą aktualizację, o której można przeczytać w serwisie WABetaInfo. Analizowane są tu funkcje dostępne tylko w testowych wersjach komunikatora, często ukryte nawet przed typowymi betatesterami. Zmianą w kontekście kopii zapasowych ma być nadchodząca aktualizacja WhatsAppa na iOS-a, która pozwoli zabezpieczać backup w iCloud za pomocą hasła. Jego podanie będzie wymagane za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał odzyskać treść rozmów i zdjęcia, na przykład po zmianie smartfona.

Niestety, na razie nie ma jednoznacznej informacji, kiedy opisywana nowość trafi do użytkowników WhatsAppa. W praktyce testy są na dość wczesnym etapie, przez co można zakładać, że potrwa to jeszcze przynajmniej kilkanaście dni, o ile nie kilka tygodni. W kwestii terminu realizacji trzeba też mieć nadzieję, że w tym przypadku twórcy nie powtórzą wpadki związanej z ciemnym motywem WhatsAppa. Pierwsze informacje o pracach nad nim pojawiły się w 2018 roku, ale ostatecznie ciemne kolory trafiły do aplikacji dopiero kilka miesięcy temu.

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że obecnie jest mowa wyłącznie o zabezpieczaniu kopii zapasowych w przypadku systemu iOS i chmury iCloud. Szyfrowanie kopii zapasowych zapisywanych na Dysku Google w przypadku WhatsAppa na Androidzie to odrębny temat, ale można założyć, że tutaj zabezpieczenie pojawi się w podobnym czasie, a co najwyżej tylko trochę później.

Jak się zabezpieczyć?

Na tę chwilę bezpieczne korzystanie z WhatsAppa można zdefiniować na dwa sposoby i to użytkownik musi sobie odpowiedzieć na pytanie, który jest odpowiedni w jego przypadku.

Z jednej strony wykonywanie kopii zapasowych jest istotne, aby nie stracić cennych zdjęć i treści czatów. Z drugiej natomiast – są one przechowywane w chmurze w niezaszyfrowanej formie, przez co w przypadku hipotetycznego ataku, osoby trzecie mogą się do nich łatwo dostać.

W efekcie, jeśli zależy ci przede wszystkim na prywatności, warto rozważyć rezygnację z wykonywania automatycznej kopii zapasowej w chmurze, przynajmniej do czasu rozbudowania tej opcji o zapowiadane szyfrowanie.

Czy WhatsAppowi można zaufać?

Brak szyfrowania kopii zapasowych nie jest oczywiście atutem WhatsAppa, ale poza tym komunikator jest stosunkowo bezpieczny. Bez kopii zapasowych stanowiących swego rodzaju furtkę dla potencjalnych atakujących, rozmowy na WhatsAppie są dużo lepiej chronione, niż choćby w Messengerze, a warto przypomnieć, że obie te aplikacje należą do Facebooka.

Więcej o wadach i zaletach szyfrowania end-to-end, które wykorzystuje WhastApp, można przeczytać w odrębnej publikacji.

Nie zmienia to jednak faktu, że informacja o braku szyfrowania kopii zapasowych w WhatsAppie mogłaby być bardziej widoczna. Na swojej stronie twórcy w wielu akapitach chwalą bezpieczeństwo rozmów, ale o backupie i jego wpływie na bezpieczeństwo nie piszą już nic. Użytkownik wersji mobilnych WhatsAppa musi więc uważnie czytać wszystkie komunikaty na ekranie, aby dowiedzieć się, że korzystanie z kopii zapasowych nie jest tak bezpieczne, jak z samych czatów w komunikatorze.

Ciekawą alternatywą dla WhatsAppa może być komunikator Signal, w którym także zastosowano szyfrowanie end-to-end. Choć wielu osobom kojarzy się z mniej rozbudowaną aplikacją, po ostatnich aktualizacjach oferuje wiele funkcji znanych z komunikatorów konkurencji, w tym naklejki wraz z możliwością tworzenia własnych zestawów.

WhatsApp na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.