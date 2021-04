WhatsApp rozwija nową funkcję. Dziwne, że dopiero teraz na to wpadli

Udostępnij:

WhatsApp testuje nową funkcję, która pozwoli na przesyłanie plików rozmów między iPhonem a Androidem. Można to zrobić nieoficjalnymi metodami, ale proces wiąże się z utratą zdjęć, filmów, a także częściowo niektórych czatów. W dodatku jest to niezgodne z regulaminem komunikatora.

Deweloperzy już od dłuższego czasu rozwijają funkcje WhatsApp umożliwiające lepsze korzystanie z komunikatora na wielu urządzeniach jednocześnie. Firma pracuje także nad ujednoliceniem możliwości komunikatora we wszystkich platformach. Niedawno uruchomiono funkcję rozmów głosowych oraz wideo z poziomu komputerów stacjonarnych. Jednak integracja pomiędzy urządzeniami nadal wypada fatalnie. Komunikator WhatsApp nie posiada wręcz podstawowych funkcji.

Opracowanie funkcji bezpiecznego i pewnego transferu archiwum rozmów między urządzeniami to jednak nie proste zadanie. Zajmuje to sporo czasu, ale znacznie zmieni sposób korzystania z WhatsApp. Póki co, twórcy mówią o możliwości transferu plików pomiędzy urządzeniami z systemem Android oraz iOS.

fot. WABetaInfo

Transfer czatów WhatsApp z iOS na Androida i odwrotnie – nie obejdzie się bez problemów

Przed połączeniem urządzeń z różnymi systemami operacyjnymi, użytkownik będzie musiał zaktualizować aplikację WhatsApp. Zarówno w przypadku Androida jak i iOS. Aktualnie aby sprawdzić działanie funkcji, należy pobrać wersję testową beta z TestFlight. W przeciwnym przypadku może dojść do błędu podczas przesyłania plików. Obecnie nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia tej funkcji w oficjalnej wersji aplikacji.