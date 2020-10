Windows 10: aktualizacja w laptopach HP poprawi żywotność akumulatorów

Udostępnij:

Windows 10 otrzymał nową opcjonalną aktualizację KB4583263 przeznaczoną dla użytkowników laptopów HP. Jak się okazuje, producent chce przy jej pomocy zmienić algorytm ładowania akumulatorów w swoich komputerach. W tym przypadku nie chodzi jednak o szybsze ładowanie, ale takie, które zapewni akumulatorom dłuższą żywotność.

Co ciekawe, aktualizacja nie jest nowością, która przeznaczona jest dla wszystkich posiadaczy komputerów HP, ale poprawką przewidzianą tylko dla niektórych sprzętów. Jak podaje Microsoft w opisie aktualizacji KB4583263, łatka ma za zadanie zmienić konfigurację HP Battery Health Managera. Po instalacji nie są konieczne zmiany w BIOS-ie i ponowne uruchomienie komputera.

Opisywana aktualizacja jest przeznaczona dla Windows 10 1809, 1903 i 1909. Błąd nie dotyczy więc najwidoczniej najnowszego Windows 10 2004, ale nie oznacza to, że większość użytkowników powinna go zbagatelizować. Jak wynika bowiem z najnowszych statystyk popularności konkretnych wydań Windows 10, najnowsza wersja działa obecnie tylko w co trzecim komputerze z Windows 10. W praktyce KB4583263 może więc dotyczyć większości właścicieli laptopów HP.

KB4583263 jest pakietem opcjonalnym, co oznacza, że jego instalację należy ręcznie wymusić z poziomu ustawień Windows Update. Na podobnej zasadzie niedawno udostępniono także łatkę KB4577063, w tym przypadku już dla Windows 10 2004.