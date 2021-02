Windows 10 i każdy monitor ze swoimi wirtualnymi pulpitami – trwają testy

Udostępnij:

Interfejs Windows 10 jeszcze w tym roku zostanie zauważalnie odświeżony, a wraz z nim do systemu trafią nowe funkcje, które obecnie rozwijane są jako projekt Sun Valley. Na kolejną z nowości zwraca uwagę Windows Latest. Nowa opcja dotyczy wirtualnych pulpitów i powinna ucieszyć użytkowników korzystających z wielu monitorów.

Osoby intensywnie wykorzystujące wielozadaniowość podczas pracy z Windows 10 z pewnością korzystają z wirtualnych pulpitów, dodatkowych monitorów, bądź obydwu jednocześnie. I to właśnie dla nich tworzona jest nowa funkcja systemu włączana niepozornym suwakiem. Jak się okazuje, już wkrótce Windows 10 pozwoli korzystać z oddzielnych wirtualnych pulpitów na każdym monitorze.

Niepozorny suwak umożliwi obsługę odrębnych wirtualnych pulpitów na każdym monitorze, fot. Windows Latest.

To spora zmiana, bowiem obecnie Windows 10 traktuje środowisko pracy wyświetlane na wszystkich monitorach jako jeden pulpit, przez co przełączanie się pomiędzy kolejnymi wirtualnymi pulpitami skutkuje zmianą zawartości na każdym ekranie. Tymczasem w niektórych przypadkach wygodniej byłoby z pewnością pozostawić zawartość wybranego monitora nietkniętą i właśnie to chce umożliwić Microsoft.

Wszystko wskazuje na to, że opcja ta pojawi się w ustawieniach Windows 10 równolegle z szeregiem innych zmian, które trafią do systemu jeszcze w tym roku, najpewniej w okresie jesienno-zimowym. Większość zmian będzie dotyczyć wizualnej strony Windows 10; planowane jest między innymi odświeżenie menu Start.