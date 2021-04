Windows 10 i kolejne problemy z aktualizacją. Spadki wydajności i blue screeny

Zaledwie po dwóch dniach pojawiły się pierwsze problemy związane z kwietniową aktualizacją Windowsa. Wielu użytkowników zgłasza występowanie niestabilność systemu po instalacji poprawki KB5001330.

Na Reddicie pojawiło się kilka wątków, w których użytkownicy Windows 10 wzajemnie informują się o tych samych problemach, które pojawiły się zaraz po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji KB5001330. Wśród opisywanych kłopotów pojawiają się doniesienia o ciągłym restartowaniu się systemu i występowaniu BSOD-ów, a także znaczącym spadku wydajności w grach.

@WindowsUpdate are you aware of issue on Zen 2 or 3 CPU, amd updating to KB5001330 makes Windows unbootable?