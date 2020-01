Windows 10 i połączenia przez "Twój telefon" – jak podłączyć smartfon?

Udostępnij:

Wszyscy użytkownicy Windows 10 mogą już wykonywać połączenia głosowe za pośrednictwem aplikacji Twój telefon. Opcja dzwonienia pojawiła się w niej jeszcze w ubiegłym roku, ale wówczas trafiła tylko do insiderów, przez których była testowana. Od pewnego czasu nowa opcja jest dostępna u wszystkich regularnych użytkowników Windows 10.

Wykorzystując Androida pokażemy, jak połączyć smartfon z komputerem, aby móc wykonywać połączenia. Niezbędna będzie do tego instalacja aplikacji o wdzięcznej nazwie Pomocnik aplikacji Twój telefon – Łącze do Windows, którą można oczywiście znaleźć w naszym katalogu.

Aby korzystać ze wszystkich dobrodziejstw aplikacji Twój telefon, na tę chwilę konieczne jest posiadanie Windowsa 10 i co najmniej Kwietniowej Aktualizacji oraz smartfonu z Androidem 7.0 lub nowszym. Do wykonywania połączeń niezbędne jest sparowanie komputera ze smartfonem przez Bluetooth.

Aplikacja jest niezbędna do przesyłania informacji o kontaktach, SMS-ach i zdjęciach – możliwość wykonywania połączeń jest bowiem tylko jedną z kilku funkcji w aplikacji Twój telefon. Po zainstalowaniu programu w smartfonie, należy się w nim zalogować kontem Microsoftu, a następnie przydzielić niezbędne uprawnienia.

Aplikacja w smartfonie wymaga wielu uprawnień, ale są niezbędne do poprawnej pracy.

Aplikacja potrzebuje między innymi dostępu do kontaktów, połączeń i galerii – bez jego udzielenia wymiana danych z komputerem nie będzie możliwa.

Na komputerze tymczasem wystarczy uruchomić program Twój telefon, który jest dostępny w Windowsie 10, a w razie czego można go pobrać lub zaktualizować przez Microsoft Store.

Po konfiguracji smartfonu, należy uruchomić aplikację w komputerze.

Tutaj konfiguracja sprowadza się do kilku kroków w kreatorze i ostatecznie sparowania komputera ze smartfonem przez Bluetooth. Na tym etapie będzie również konieczne zezwolenie komputerowi na sterowanie połączeniami w smarftonie i jest to ostatnia "zgoda" niezbędna do zakończenia konfiguracji.

Połączenia w Twoim telefonie to nie tylko opcja wykonywania rozmów, ale także widok historii połączeń.

Od tego momentu zdjęcia, historia SMS-ów i połączeń są dostępne z poziomu pulpitu Windowsa 10. W ten sposób wyświetlane są także powiadomienia, co pozwoli być na bieżąco z informacjami ze smartfonu, bez konieczności zerkania na jego ekran podczas pracy na komputerze.

Aplikacja Pomocnik aplikacji Twój telefon – Łącze do Windows jest dostępna do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.