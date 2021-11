Program Twój Telefon pozwala użytkownikom zarządzać ich aplikacjami, połączeniami telefonicznymi, wiadomościami, a także powiadomieniami na smartfonie z poziomu komputera. To pożyteczne narzędzie jest szczególnie przydatne tym, którzy często potrzebują współdzielić dokumenty między różnymi urządzeniami.

Interfejs zostanie przeprojektowany zgodnie z obecnymi standardami estetycznymi wyznaczanymi przez Windows 11. Jak można zobaczyć na załączonym zdjęciu, kanał powiadomień pojawia się teraz po lewej stronie okna. Pasek nawigacyjny, który wcześniej znajdował się w tym miejscu, został za to przeniesiony na górę, aby zrobić miejsce dla powiadomień.

Co ciekawe, Microsoft jest przekonany, ze tego rodzaju przeprojektowanie aplikacji, pozwoli użytkownikom na szybsze i łatwiejsze korzystanie z dostępnych w niej funkcji. Wysyłanie wiadomości ma być sprawniejsze, zaś znane z poprzednich odsłon możliwości, takie jak przypinanie nadal będą dostępne.

Póki co aplikacja Twój telefon jest wciąż w fazie rozwoju. Zostanie udostępniona testerom w programie Windows Insiders jeszcze w tym roku. To zaś oznacza, że jej nowa wersja prawdopodobnie trafi do użytkowników dopiero na początku 2022 roku.