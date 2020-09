Windows 7 2020 Edition: "siódemka" wciąż żywa w wyobraźni grafików

Udostępnij:

Windows 7 jest wciąż żywy w głowach użytkowników, dla których był lub nadal jest systemem idealnym, a zakończone wsparcie ze strony Microsoftu nie jest przeszkodą w dalszym używaniu go na co dzień. Dowodem na to może być kolejny ciekawy graficzny koncept, który trafił do internetu. Projektant Kamer Kaan Avdan pokazał w krótkim filmie, jak jego zdaniem mógłby wyglądać Windows 7 godny 2020 roku.

Na nagraniu widać graficzny koncept systemu, który został stworzony przy pomocy programów Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop oraz Adobe Premiere Pro. Przedstawia system w praktyce będący połączeniem graficznych elementów typowych dla Windows 7, ale także znanych z Windows 10, a chodzi między innymi o wyszukiwarkę na pasku zadań, ostre krawędzie interfejsu (swoją drogą niedługo przestaną takie być) czy widok zadań.

Jednym z najciekawszych elementów, który został uwzględniony na nagraniu jest odpowiednik kart sets, które miały trafić do Windowsa 10 już lata temu, a użytkownicy wciąż się tego nie doczekali, bo o projekcie ostatecznie przestało być głośno. W praktyce chodzi o obsługę kart w Eksploratorze plików, która ułatwiłaby pracę z wieloma katalogami. Obecnie, by robić to wygodnie bez użycia oprogramowania firm trzecich, konieczne jest otwieranie kilku osobnych okien Eksploratora.

Opisywany koncept graficzny Windows 7 2020 Edition nie jest oczywiście jedynym tego rodzaju w sieci. Windows 7 nie jest również jedynym obiektem zainteresowań projektantów. Kiedyś opisywaliśmy podobne projekty związane między innymi Windows XP, a także Windows 10, w przypadku którego wykorzystano część elementów interfejsu znanych z Linuksa.

Windows 7, choć nie otrzymuje już regularnych aktualizacji bezpieczeństwa od stycznia bieżącego roku, wciąż jest używany przez niemałe grono użytkowników, którzy nie chcą się zdecydować na korzystanie z Windows 10. Jak wynika ze statystyk statcounter, w sierpniu 2020 roku Windows 7 działał w ponad 19 proc. komputerów z "okienkami". Dla porównania, w styczniu – kiedy Microsoft zakończył wsparcie systemu – było to niecałe 25 proc.