Yanosik pomoże kupić polisę OC i AC. Wystarczy zdjęcie kodu z dowodu rejestracyjnego

Yanosik, którego ceni wielu polskich kierowców, dostał interesującą aktualizację. Aplikacja pomoże kupić polisę OC i AC, a jedyne co jest do tego potrzebne, to skan kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego samochodu. Zdaniem twórców to metoda zakupu ubezpieczenia na miarę XXI wieku.

Jak podają twórcy, Yanosik to najpopularniejsza aplikacja dla kierowców w Polsce. Miesięcznie używa jej ponad 1,5 miliona osób, które od teraz mogą korzystać z programu także po to, aby kupić ubezpieczenie samochodu. Chodzi o znaczne rozszerzenie oferty względem dotychczas dostępnych ubezpieczeń YU!.

Yanosik pozwala teraz kupować polisy OC i AC, fot. materiały prasowe.

– Aplikacja Yanosik stała się wielofunkcyjnym narzędziem, które oprócz informowania swoich użytkowników o bieżącej sytuacji na drodze pozwala sprawdzić wysokość ubezpieczenia komunikacyjnego u różnych ubezpieczycieli działających w zakresie sprzedaży online – tłumaczy Magda Zglińska z firmy Yanosik. – Wystarczy zeskanować kod AZTEC znajdujący się na tylnej stronie dowodu rejestracyjnego auta i spośród wielu ofert wybrać najkorzystniejszą dla siebie. Aby kupić polisę nie trzeba opuszczać aplikacji. Wszystko odbywa się z poziomu smartfona – dodaje.

AZTEC to kwadratowy, czarno-biały kod znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym, który niewprawne oko może łatwo pomylić z bardziej popularnymi kodami QR. Zapisane w nim informacje odpowiadają tym, które można odczytać z dowodu rejestracyjnego samochodu.

Zeskanowanie kodu AZTEC spowoduje więc automatyczne wczytanie do Yanosika takich danych jak VIN czy data pierwszej rejestracji, które są niezbędne na potrzeby obliczenia ofert od ubezpieczycieli.

Yanosika można pobrać z naszego katalogu w wersji na Androida oraz iOS-a.