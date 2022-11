Yanosik dostał nową opcję: bilety autostradowe w aplikacji

"Zadbaliśmy o to, by wszystkie procesy odbywały się bezpośrednio przez Yanosika, co znacznie ułatwi kierowcom poruszanie się po autostradach objętych e-TOLL. Zmotoryzowani mogą wybrać z mapy Yanosika miejsce wjazdu na autostradę lub wyjazdu z niej. Mogą także wygenerować bilet w formacie PDF oraz zwrócić go, jeśli zajdzie taka potrzeba" - komentuje Patryk Treumann z firmy Yanosik.