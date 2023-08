Amerykanie boją się AI. Tak mówią wyniki sondażu

Amerykanie dostrzegają zagrożenia, które wynikają ze stosowania sztucznej inteligencji. Sondaż, którego wyniki przytacza dziennik "The Hill", został przeprowadzony na zlecenie pierwszego w USA think tanku zajmującego się sztuczną inteligencją Artificial Intelligence Policy Institute (AIPI).

62 proc. Amerykanów deklaruje, że rozwój AI jest niepokojący, a 72 proc. uważa, że należałoby go w jakimś stopniu spowolnić. Dla 76 proc. badanych szybki rozwój sztucznej inteligencji to powód do niepokoju. 56 proc. badanych chciałoby, aby amerykański rząd nadzorował badania nad sztuczną inteligencją i objął je systemem regulacji prawnych.