Android Auto 10.6 do pobrania. W telefonach widać nowy przycisk

Android Auto 10.6 trafia do pierwszych telefonów, co oznacza, że kolejni kierowcy mogą już we własnym zakresie odkrywać nowe funkcje lub poprawki. Z uwagi na mnogość konfiguracji samochód-smartfon oraz część aktualizacji Androida Auto włączanych wyłącznie po stronie serwera, w praktyce w dniu premiery zwykle nie jest w pełni jasne, co nowego wnosi dane wydanie, dopóki zmian nie zgłoszą pierwsi kierowcy.