Android Auto 9.9 do pobrania. Zaktualizuj przed wakacjami

Android Auto 9.9 to kolejne wydanie, w którym nie widać zmian na pierwszy rzut oka. Google standardowo nie informuje w oficjalny sposób, co poprawiono w aplikacji i kierowcom przychodzi samemu odnajdywać nowe funkcje lub poprawki, które trafiły do systemu. Jak sugeruje autoevolution, Android Auto 9.9 jest najpewniej kolejną porcją niewielkich poprawek związanych z dzielonym interfejsem Coolwalk.

Odświeżony interfejs trafia do samochodów z Androidem Auto od wielu miesięcy, ale niewykluczone że nadal nie wszyscy użytkownicy go widzą. Google zaplanował bowiem, że Coolwalk pojawi się w samochodach do końca lata. Serwis autoevolution sugeruje, że ten cel uda się najpewniej osiągnąć, ale nie oznacza to, że Android Auto z nowym wyglądem działa sprawnie u każdego - problemem jest między innymi zawieszający się interfejs i ikony na dolnym pasku nawigacyjnym.

Android Auto 9.9 może także przybliżyć użytkowników do innych nowości, które dopiero pojawią się w systemie. Podobnie jak interfejs Coolwalk, Google może zdecydować się wdrożyć inne zmiany w aplikacji na zasadzie aktualizacji po stronie serwera, która w wybranym momencie pojawia się w smartfonach, a co za tym idzie - samochodach. Jest jednak do tego konieczne posiadanie możliwe aktualnego wydania Androida Auto, stąd bieżące instalowanie nowych wydań aplikacji jest tak ważne.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jedną z poprawek, której można się spodziewać w najbliższym czasie w Androidzie Auto może być wyczekiwana łatka dotycząca widżetu pogody. Użytkownicy systemu wiele miesięcy temu zwrócili uwagę, że informacja wyświetla się tylko w przypadku niektórych wyświetlaczy w samochodach. Z czasem potwierdzono, że błąd ma zostać wkrótce rozwiązany, ale jak na razie nie pojawiło się globalne usunięcie tej usterki.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl