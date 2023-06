Android Auto 9.8 do pobrania. Nowości to zagadka

Nie zmienia to jednak faktu, że Android Auto 9.8 może wprowadzać istotne poprawki błędów, co uda się potwierdzić dopiero samym użytkownikom na dniach. Ostatnio głośno było między innymi o niewidocznym widżecie pogody, który po aktualizacji interfejsu Androida Auto zaczął wyświetlać się tylko w niektórych samochodach o specyficznych proporcjach ekranów. Z czasem Google potwierdził, że widżet wróci na wszystkie wyświetlacze - być może Android Auto 9.8 przybliży do tego kierowców.