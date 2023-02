Android Auto 8.8 do pobrania. Coolwalk w kolejnych samochodach

System Android Auto 8.8 w smartfonach z Androidem 10 i nowszym zaktualizuje się automatycznie, ale jak zwykle trochę to potrwa. Google wypycha nową wersję do telefonów partiami, w efekcie czego w wielu telefonach może wciąż działać Android Auto 8.5 lub 8.6, nie mówiąc o wydanej stosunkowo niedawno wersji 8.7. Instalacja najnowszego wydania to gwarancja najświeższych poprawek, ale niestety nie interfejsu Coolwalk, który choć trafia do kolejnych użytkowników, to jest włączany po stronie serwera.