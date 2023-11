Android Auto 10.9 dostępny do pobrania. Tajemnicza aktualizacja

Android Auto 10.9 co do zasady automatycznie trafi do telefonów z Androidem 10 i nowszym, ale aktualizacja z poziomu sklepu Google Play jest wdrażana etapami, przez co minie jeszcze wiele tygodni, nim najnowszy Android Auto trafi do każdego kierowcy. Proces można przyspieszyć tylko poprzez ręczną instalację pliku APK (co zresztą pozostaje jedyną opcją w przypadku starszych telefonów co najwyżej z Androidem 9).