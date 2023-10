Android Auto 10.7 dostępny do pobrania. Nadchodzi nowa opcja

Trudno powiedzieć, na ile przydatne okazałoby się nowe rozwiązanie. Tapeta w Androidzie Auto widoczna jest i tak tylko w menu głównym, a to w praktyce rzadko kiedy wyświetlane jest w samochodzie. Co do zasady na ekranie widać zwykle mapę lub odtwarzacz muzyki, a dzięki wygodnemu podziałowi wprowadzonego interfejsem Coolwalk, korzystanie z menu jest w praktyce ograniczone do minimum, zwłaszcza że Androida Auto można również (a może przede wszystkim) obsługiwać głosowo.