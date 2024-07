Android Auto 12.3 do pobrania. Zaktualizuj przed wyjazdem

Android Auto 12.3 może być ważny z punktu widzenia przygotowań do uruchomienia całej serii nowych aplikacji w samochodach . Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kierowcy korzystający z Androida Auto mogą spodziewać się uruchomienia na ekranach samochodów YouTube'a czy Netfliksa . Konkretna data nie padła, a deweloperzy zostali przy okazji zachęceni do przygotowywania w podobny sposób wszystkich innych aplikacji w swojej ofercie . W skrajnych przypadkach stworzenie wersji na Androida Auto ma zająć kilka chwil, o ile wcześniej przygotowano interfejs dla tabletów.

Oczywiście Android Auto 12.3 to najpewniej także zmiany "pod maską" i poprawki błędów. Kierowcy mogą się spodziewać zwłaszcza korekt związanych z kapryśnym co do zasady działaniem Asystenta Google oraz mechanizmu powiadomień. Jak zwraca serwis autoevolution, niektórzy kierowcy mają problem z ich otrzymywaniem począwszy od dużo starszego wydania Androida Auto (11.8). Potrzeba jednak testów w konkretnych zestawieniach telefon-samochód, by jednoznacznie stwierdzić, czy błąd zniknął.