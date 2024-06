Policja opublikowała mapę. Sprawdź przed wyjazdem

Takie informacje mają skłonić kierowców do zdjęcia nogi z gazu i bezpiecznego poruszania się po drogach, na których co do zasady w tym okresie jest zwiększony ruch. Obsługa mapy nie będzie dla nikogo wyzwaniem. Wystarczy uruchomić aplikację webową, po której od tego momentu można poruszać się intuicyjnie - przesuwać mapę kursorem myszki i zmieniać powiększenie przy pomocy rolki. Z boku ekranu widoczne są filtry, które pozwalają zawęzić liczbę wyświetlanych informacji o wypadkach.