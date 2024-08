Android Auto 12.5 dostępny. Zaktualizuj zanim wyjedziesz

Ok, rozumiem

Android Auto 12.5 jest już dostępny do pobrania dla kierowców, którzy powinni zaktualizować system przed wyjazdem na wakacje. Tylko w ten sposób zapewnią sobie dostęp do najnowszych poprawek Androida Auto i otworzą drogę do nowych funkcji, które aktywowane są po stronie serwera.

Android Auto 12.5 nie jest wyjątkiem, gdy chodzi o jasność komunikowania o zmianach ze strony Google'a. Kierowcy po zaktualizowaniu aplikacji muszą sami sprawdzić, czy w ich przypadku zmieniły się w samochodach jakieś funkcje. Zwykle nowości nie są widoczne u każdego w tym samym momencie lub związane są z rozwiązywaniem błędów Androida Auto, które z kolei nie występują w każdym samochodzie. W ostateczności trudno więc odgórnie określić, jakie zmiany dotyczą danego wydania.

Android Auto 12.5 może być jednak niezbędny do uruchomienia niektórych nowości po stronie serwera, a zazwyczaj w ten sposób Google wdraża do samochodów nowe funkcje. Kierowcom pozostaje wówczas uzbroić się w cierpliwość i zadbać "po swojej stronie" o aktualną wersję Androida Auto w telefonie, by być przygotowanym na wdrożenie. Jedną z funkcji przygotowywanych na najbliższą przyszłość jest obsługa większej liczby opcji na postoju - w tym filmów z Netfliksa czy YouTube'a.

Android Auto - interfejs Coolwalk © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Serwis gizchina.com zwraca przy okazji uwagę, że użytkownicy Androida Auto 12.5 mogą zobaczyć w Google Maps przycisk do zgłaszania zdarzeń na drodze (dobrze znany ze smartfonowej wersji nawigacji). Jest to jednak zmiana, która niekoniecznie powiązana jest z aktualizacją samego Androida Auto. Możliwe, że przycisk pojawia się również u użytkowników starszych wersji systemu, którzy zaktualizowali Google Maps do najnowszego wydania.

Niezależnie od konkretnych nowości w aplikacji, co do zasady należy jednak uznać, że nowsze wydanie daje dostęp do najświeższych poprawek i powinno działać najbardziej stabilnie. Dlatego też radzimy zaktualizować Androida Auto przed wakacyjnym wyjazdem. W smartfonach z Androidem 10 i nowszym, system dla kierowców aktualizuje się w tle ze sklepu Google Play. Stan aktualizacji można sprawdzić w ustawieniach Androida lub bezpośrednio w sklepie w historii aktualizacji programów.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl