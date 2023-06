Android Auto: jak zmienić tapetę?

Android Auto pozwala wybrać jedną z kilku grafik jako tło głównego menu systemu. Zmiana tapety możliwa jest z poziomu ustawień na ekranie w samochodzie (co wbrew pozorom nie jest oczywiste), a to pozwala zmienić obraz w tle bez sięgania po telefon. Co ciekawe, w praktyce tapeta w Androidzie Auto rzadko widoczna jest na ekranie, bo dotyczy tylko tła głównego menu, a to używane jest raczej sporadycznie.