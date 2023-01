Android Auto: nadchodzi kolejna zmiana w interfejsie

Dzielony interfejs Coolwalk w Androidzie Auto sukcesywnie trafia do kolejnych kierowców. Proces przebiega co prawda powoli, ale w tle do systemu trafia kolejna zmiana – nowy pasek postępu utworów w aplikacjach muzycznych. Testerzy Androida Auto sygnalizowali przygotowania do takiej zmiany już wcześniej, ale wówczas zakładano, że będzie to także element interfejsu Coolwalk.