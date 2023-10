Anonymous wchodzą do gry. Afera w sieci nabiera tempa

Opublikowany we wtorek 3 października materiał pt. "Mroczna tajemnica Stuu i innych youtuberów: Pandora Gate" na kanale "WATAHA - Krulestwo" (prowadzony przez Sylwestra Wardęgę) sprawił, że pseudonimy najpopularniejszych w Polsce twórców i influencerów są od kilku dni odmieniane przez wszystkie przypadki . W sprawę zaangażowali się nie tylko youtuberzy, ale też politycy – do materiałów Wardęgi odnieśli się również premier Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro .

Niewiele później Anonymous Operations opublikowało grafikę, z której wynika, że hakerzy zdobyli dostęp do danych logowania do jednego z kont należących do "Stuu". Na kolejne kroki nie trzeba było długo czekać.