Dzwoni nieznany numer? Tak łatwo się dowiesz do kogo należy

Na początek warto zaznaczyć, ze nasz numer telefoniczny jest daną stosunkowo łatwo dostępną. Część ludzi nawet umieszcza go w profilu swoich mediów społecznościowych czy na platformach aukcyjnych chcąc coś sprzedać lub oddać. Następnie te dane mogą być sprzedane przez właścicieli danego portalu reklamodawcom, do czego m.in. przyznał się parę lat temu Facebook) lub są pozyskiwane przez inne podmioty zajmujące się zbieraniem danych z ogólnodostępnych źródeł.

Drugą okolicznością jest po prostu wyciek danych lub ich kradzież z firm, gdzie np. mieliśmy konto , co nie jest rzadkością. Paczki danych później są odsprzedawane innych podmiotom i w ten sposób później różnego rodzaju telemarketerzy lub oszuści mają do nas kontakt.

Z drugiej strony dla chcących sprawdzić lokalizację nieznanych numerów w internecie istnieje sieć serwisów oferujących nawet geolokalizację numerów. Są one jednak kolejnym oszustwem, ponieważ oferowane przez nie płatne raporty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością lub prośba o jego wygenerowanie jest w praktyce zapisaniem się do płatnej usługi SMS.

W przypadku polskich serwisów można wymienić m.in.: nieznany-numer.pl, ktoto.info, infonumer.pl, numerytelefonu.com, czyjtonumer.net, czyjnumerek.pl, a w przypadku zagranicznych serwisów warto wspomnieć o Truecaller oraz Sync.me. Oferują one znacznie większą bazę niż polskie portale, ale zdobywają te dane dzięki wymogowi dostępu do kontaktów przypisanych do danego konta Google bądź Microsoft.