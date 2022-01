Windows 11 i nowy Media Player. Trwają prace nad interfejsem

Serwis ONMSFT zwraca uwagę na trwające prace nad nową wersją Windows Media Playera, który zaczyna być widoczny dla kolejnej grupy testerów w ramach programu Insider. Aplikacja jest unowocześniana z wykorzystaniem typowych elementów stylistycznych Windowsa 11 i choć wcześniej nie wspominano, by miała zastąpić Muzykę Groove, najnowsze zmiany w kodzie wskazują dokładnie na taki zamiar Microsoftu.

Muzyka Groove jest już leciwa i od dawna nie została widocznie unowocześniona. Aplikacja pamięta czasy synchronizacji muzyki z odtwarzaczami Microsoft Zune i nie oferuje wielu opcji, w praktyce będąc jedynie podstawowym odtwarzaczem, obecnie domyślnym w Windows 10 i 11. Nowy Media Player mógłby to zmienić, a udostępnione zrzuty ekranu sugerują, że będzie mieć na to szansę m.in. dzięki odświeżonemu interfejsowi - na pierwszy rzut oka podobnemu do tego z desktopowego klienta Plex.