Apel Ministerstwa Cyfryzacji. Dotyczy zastrzegania PESEL-u

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by pamiętać o opcji zastrzeżenia PESEL-u. Ma to być gwarancją spokoju, że osoba trzecia nie weźmie na nas kredytu lub nie kupi w naszym imieniu sprzętu na raty - nawet jeśli dane osobowe niezbędne do zaciągnięcia takiego zobowiązania ujrzą światło dzienne.