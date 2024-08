Masz zastrzeżony PESEL? Ministerstwo tłumaczy

Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja, że zastrzeżenie numeru PESEL nie prowadzi do utrudnień w codziennym życiu obywateli. To zabezpieczenie, które działa m.in. w bankach, u operatorów czy u notariusza i jest blokadą, dzięki której osoba trzecia nie może posłużyć się naszymi danymi na przykład w wyniku wycieku. Zastrzeżony PESEL nie blokuje jednak podróżowania, udziału w wyborach, ważności dokumentów czy załatwiania spraw urzędowych i zdrowotnych (w tym realizacji recept).

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina więc, że co do zasady warto zastrzec PESEL, aby zyskać dodatkową ochronę w kontekście ewentualnych wyłudzeń. "Od 1 czerwca 2024 firmy i instytucje nie mogą dochodzić roszczeń wynikających z umowy od osoby, która w chwili jej zawarcia miała zastrzeżony PESEL" - tłumaczy Ministerstwo. Z zastrzeżonym PESEL-em klientowi nie uda się m.in. zawrzeć umowy kredytowej czy zażądać wydania duplikatu karty SIM u operatora , a ta procedura bywała wcześniej nadużywana w ramach oszustwa znanego jako SIM Swapping .

Chcąc zrealizować działania, które wymagają sprawdzenia PESEL-u, zainteresowany może go "na chwilę" odblokować, korzystając w tym celu z aplikacji mObywatel w telefonie lub przy komputerze .

Ciekawą możliwością jest opcja automatycznego ustawienia ponownego zastrzeżenia. Można więc wskazać, by od danej chwili na przykład przez cztery godziny PESEL był odblokowany (co pozwoli dotrzeć do banku i zrealizować operację), a później zostanie automatycznie zastrzeżony ponownie.