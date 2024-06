Chcesz zastrzec PESEL? Zapamiętaj dwa wyjątki

Administracja mObywatela podaje w serwisie X dwa kluczowe terminy, które powinien znać każdy, kto chce zastrzec PESEL. Co do zasady zastrzeżenie PESEL-u (lub wycofanie zastrzeżenia) wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i chroni użytkownika przed wyłudzeniami, ale są od tej reguły dwa wyjątki, które wprowadzono, by dodatkowo zabezpieczyć użytkownika przed potencjalnymi wyłudzeniami.

Po pierwsze trzeba pamiętać, że kolejne zmiany zastrzeżenia PESEL-u można przeprowadzać raz na 30 minut. Innymi słowy, chcąc zastrzec PESEL po raz pierwszy, numer zostanie zastrzeżony od razu, ale od tego momentu musi upłynąć 30 minut, by móc ponownie go odblokować. Analogicznie działa to w drugą stronę - odblokowanie PESEL-u pierwszy raz od dłuższego czasu jest natychmiastowe, ale ponownie można go zastrzec dopiero po 30 minutach. Jak podają administratorzy, jest to zabezpieczenie, które ma chronić przed częstymi zmianami statusu zastrzeżenia "dla zabawy".

Drugie ograniczenie dotyczy wypłaty dużych kwot w bankach, a dokładniej kwot większych od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia (na tę chwilę mowa o wypłatach gotówki powyżej 12726 złotych). By wypłacić takie pieniądze, należy najpierw odblokować PESEL, a dopiero później wydać bankowi dyspozycję wypłaty.

Jeśli użytkownik zdecyduje się zlecić operację wypłaty mając zastrzeżony PESEL, operacja zostanie wstrzymana na 12 godzin - nawet, jeśli użytkownik odblokuje numer chwilę później. Z informacji udostępnionych na oficjalnej stronie wynika, że kluczowy jest moment wydania dyspozycji względem chwili odblokowania PESEL-u. Jeśli więc użytkownik odblokuje PESEL i 5 minut później uda się do banku celem wypłaty pieniędzy, operacja zostanie zrealizowana (bez oczekiwania 12 godzin).

Wstrzymywanie takich operacji w odwrotnych przypadkach to chęć zabezpieczenia obywateli przed wyłudzeniami pieniędzy. Administratorzy przywołują tu przykłady typowych manipulacji "na wnuczka" czy "na policjanta", w przypadku których nieświadoma ofiara zwykle pod wpływem emocji szybko udaje się do banku, by wypłacić dużą kwotę. Mając zastrzeżony PESEL, bez jego wcześniejszego odblokowania nie uda się jej wypłacić pieniędzy, a wspomniane 12 godzin ma być odpowiednim czasem na refleksję i potencjalne uniknięcie oszustwa.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl