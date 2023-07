Apel Ministerstwa Cyfryzacji. "Uważaj na selfie z Barbie"

Ministerstwo Cyfryzacji zaapelowało na Facebooku do wszystkich, by uważali szczególnie na dostępne w internecie dwie aplikacje: bairbie.me oraz barbieselfie.ai , ponieważ obie stanowią zagrożenie dla danych użytkowników. Programy pozwalają zmienić wgrane zdjęcie przez użytkownika w taki sposób, by postać przypominała komputerowo wygenerowaną lalkę. W procesie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja .

Obydwa przypadki pokazują, jak ważne jest zachowanie ostrożności podczas korzystania z internetu, a zwłaszcza aplikacji, które do działania wymagają od użytkownika zaakceptowania szeregu zgód. Dołączamy się do apelu Ministerstwa Cyfryzacji i sugerujemy, by omijać takie usługi szerokim łukiem, niezależnie od atrakcyjności i chwilowej rozrywki, jaką mogą wnieść do życia. Ewentualne konsekwencje wycieku danych i przekazania ich w niepowołane ręce mogą być bowiem dużo bardziej dotkliwe.