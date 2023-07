Oszustwo na oszusta z poczty. Mężczyzna stracił 100 tys. zł

Zaczęło się od telefonu osoby podającej się za pracownika poczty. W związku z rzekomą awarią systemu informatycznego, oszuści poprosili mężczyznę o przekazanie swoich danych. Chodziło o dostarczenie przesyłki, co miało przekonać mężczyznę.

Niedługo później do mężczyzny zadzwonił kolejny telefon, ale od osoby podającej się za policjanta. Funkcjonariusz przestrzegał mężczyznę, że wcześniejszy telefon z poczty miał być telefonem od oszustów, którzy tak naprawdę chcieli wyłudzić pieniądze.

Mężczyzna uwierzył oszustom i zgodził się współpracować z podstawioną policją, by uchronić swoje oszczędności życia.

Przestępcy poprosili mężczyznę o wystawienie 30 tys. zł przed swoje drzwi. Na tym jednak się nie skończyło. Oszuści poprosili o wypłacenie oszczędności z rachunku bankowego i zamówioną taksówkę wozili mężczyznę do innych miast, gdzie przekazywał im kolejne transze gotówki. Mężczyzna dostał zapewnienie, że odzyska pieniądze po zakończonej akcji, jednak nigdy tak się nie stało. Łącznie stracił on blisko 100 tys. zł.

Opisana historia może wydawać się kuriozalna, ale to kolejny dowód na zuchwałość przestępców. oszuści próbują nowych sposobów, by zmylić czujność ofiar, uwiarygodnić swoją historię i przejąć zgromadzone oszczędności. W opisanej sprawie wszczęto już dochodzenia, które prowadzi Wydział do walki z przestępczością przeciwko mieniu gliwickiej komendy.