Ważny numer do zapisania w telefonie

Numer do zapisania w telefonie. Apel Ministerstwa Cyfryzacji

Numer do zapisania w telefonie. Apel Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o uruchomionym niedawno numerze 8080, który warto zapisać w telefonie. Przyda się każdemu, kto dostaje podejrzane SMS-y i chciałby przekazać je go analizy bezpieczeństwa przez zespół CERT Polska. Wcześniej w tym samym celu służył dłuższy i trudniejszy do zapamiętania numer 799-448-084.

Uruchomiony niedawno numer 8080 to jeden z wielu elementów rządowych działań w ramach dużej ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Krótki numer najrozsądniej jest po prostu zapisać na liście kontaktów w telefonie. W przypadku otrzymania podejrzanego SMS-a (przed świętami większość z nich dotyczy paczek), wystarczy przekazać wiadomość w niezmienionej formie na numer 8080, by trafił do zespołu CERT Polska, gdzie zostanie przeanalizowany pod kątem bezpieczeństwa.

Jeśli wiadomość SMS faktycznie jest fałszywa, może to poskutkować odgórnym zablokowaniem fałszywej witryny, do której prowadzi załączony link lub wydaniem dodatkowych ostrzeżeń. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że CERT Polska czeka na takie zgłoszenia przez całą dobę. Jak podawano w statystykach udostępnionych w listopadzie, do tamtego czasu Polacy przekazali już w ten sposób ponad 350 tys. SMS-ów (wówczas jeszcze na wcześniej funkcjonujący numer 799-448-084).

Warto pamiętać, że w okresie przedświątecznym fałszywe wiadomości SMS nie są jedynym zagrożeniem. Równie niebezpieczne mogą być zakupy w sklepach internetowych, które tylko udają autentyczne firmy. Niedawno VeloBank przypominał swoim klientom, na co zwrócić uwagę, by nie dać się złapać atakującym. Chociaż adresatami ostrzeżenia są klienci banku, w praktyce jest to zestaw uniwersalnych zasad bezpieczeństwa, z którymi warto się zapoznać.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl