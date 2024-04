Ważny apel Ministerstwa Cyfryzacji. Dotyczy każdego

Ministerstwo Cyfryzacji zaapelowało na Facebooku, by zdawać sobie sprawę z wagi incydentów kradzieży danych, mimo że samo zdarzenie jest niejako "wirtualne". Skutki mogą być bowiem zupełnie wymierne - po przejęciu danych logowania do poczty, bankowości internetowej czy innych serwisów, atakujący mogą posunąć się do kradzieży danych, pieniędzy z konta a nawet tożsamości i oszukiwać inne osoby w imieniu poszkodowanego, wykorzystując do tego na przykład przejęte konto na Facebooku.