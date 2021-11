Norweska policja ujawniła w komunikacie prasowym, że Tor Eckhoff stracił życie w sobotę rano w wyniku utonięcia. Wcześniej został odnaleziony przez nurków i przetransportowany helikopterem ratunkowym do szpitala.

– Eckhoff był sam na Tamie Jakobsa, gdzie przeszedł przez lód. Został znaleziony przez płetwonurków ratowniczych i na miejscu podjęto działania ratujące życie. Eckhoff został przewieziony lotniczą karetką do szpitala Ullevål, gdzie niestety zmarł w sobotę 27 listopada – podaje policja.

Jak na ironię 57-latek 22 listopada opublikował ostatni film zatytułowany "I am Not Dead, I am 57 Today". Mężczyzna mieszkał w Sandefjord i był znaną postacią na YouTube, gdzie miał ponad milion subskrybentów. Kojarzony był z publikowania szalonych wyczynów pod pseudonimem "Apetor".