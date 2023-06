Aplikacja Mój DHL już dostępna. Ułatwi zarządzanie przesyłkami

- Tworząc aplikacje, wspieramy się pewnymi modelami projektowymi. Jeden z nich to przygotowana przez Stevena Bradleya "Hierarchia potrzeb projektowych". Podstawą jest funkcjonalność. To fundament, na którym jesteśmy w stanie budować. W przypadku aplikacji Mój DHL mówiąc o funkcjonalności, rozumiemy wszystko to, co daje użytkownikowi możliwość realizacji głównego zadania - odbioru przesyłki - opowiada Rafał Ginko Head of Design Mobee Dick.