Aplikacje do poznawania ludzi

Badoo może być ciekawą alternatywą dla Tindera, która daje możliwość przystępnego nawiązywania nowych znajomości oraz poszukiwania drugiej połówki. Aplikacja pozwoli na porozmawianie z ludźmi o zainteresowaniach zbliżonych do naszych. Ponadto możliwe jest uwzględnianie lokalizacji, co zawsze pozostaje jednym z istotniejszych czynników.

Badoo pozwala również na korzystanie z trybu prywatnego, co polega na ukryciu własnego profilu, ale pozostawieniu sobie dostępu do przeglądania. Istnieje także możliwość odpalania transmisji wideo, a na wyróżnienie zasługuje jeszcze funkcja dobierania pary. Podwyższony stopień bezpieczeństwa oferowany przez aplikację ma wynikać m.in. z tego, że serwis dba o weryfikację kont.

Bumble jest aplikacją wyróżniającą się tym, że pierwszy ruch należy do kobiety. Wszystko wygląda mniej więcej tak, że mężczyzna ma dobę na odpowiedź, po tym jak kobieta wybierze go z bazy danych. Jednym takie rozwiązanie przypadnie do gustu, drugim nie, lecz zawsze jest to jakaś alternatywna opcja na rynku.