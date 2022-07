ASUS pokazuje, jak stworzyć notebook gamingowy, który jest godny tego określenia. Potężny, bez kompromisów, z GeForce RTX 3080 Ti, najmocniejszą mobilną kartą graficzną na rynku i topowym procesorem Core i9, a jednocześnie wciąż mobilny i bardzo wygodny w używaniu.

Konstrukcja i ekran: wszystko, co widać

Jak przystało na komputer przeznaczony do grania, ASUS ROG Strix SCAR 17 SE wygląda niezwykle i wyróżnia się w tłumie, ale jednocześnie nie jest na krzykliwy. Paski kolorowych diod LED zostały umieszczone z przodu obudowy, w interesujący sposób podświetlając blat, na którym notebook zostanie postawiony. Oczywiście obowiązkowo podświetlana w kolorach RGB jest też klawiatura, a dodatkowe podświetlenie znajduje się nietypowo w dolnej krawędzi ekranu.

Bardzo ciekawym elementem projektu jest zastosowanie półprzezroczystego tworzywa, które pokrywa część pulpitu notebooka. Połączenie z częścią wykonaną z czarno-grafitowego plastiku jest ozdobione malutkimi znaczkami ROG. Ciekawy drobiazg!

Bardzo ważnym punktem jest doskonały ekran SCAR 17 SE, który robi wrażenie już od pierwszej chwili. Jego bardzo wąskie ramki sprawiają, że w stosunkowo niewielkim notebooku mieści się matryca o przekątnej ponad 17 cali, pozwalająca na wygodne granie.

Jednak najważniejsze są parametry ekranu. Ma on imponującą rozdzielczość QHD, umożliwiającą granie w wysokich poziomach szczegółów, oraz odświeżanie aż 240 Hz, dzięki któremu obraz jest doskonale płynny. Ten bezkompromisowy ekran uzupełnia czas reakcji 3 ms, matowe pokrycie niwelujące odbicia światła oraz technologia adaptive sync.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Andrew Kan ASUS ROG Strix SCAR 17 SE: Mobilność i moc, bez kompromisów

Wydajność: nie da się lepiej

ASUS zdecydowanie nie szedł na żadne kompromisy, projektując SCAR 17 SE. W środku znalazły się najmocniejsze dostępne komponenty w swoich najwydajniejszych wersjach. I tak karta graficzna to Nvidia GeForce RTX 3080 Ti w wersji mobilnej, a więc najnowsza generacja kart tej firmy, wykorzystująca rdzeń Ampere i wyposażona w 16 GB pamięci VRAM GDDR6, działająca z dopuszczalną mocą 175W TDP.

Do kompletu na pokładzie znalazł się najwydajniejszy mobilny procesor Intela, Core i9 12950HX, będący topowym układem rodziny Alder Lake-S. Jest wyposażony w osiem rdzeni Performance, osiem rdzeni Efficiency, obsługuje 24 wątki i ma 30 MB pamięci cache drugiego poziomu.

Do tego dochodzi 32 GB dwukanałowej pamięci RAM DDR5 taktowanej zegarem 4800 MHz, a bardzo dużo miejsca na gry zapewnia zestaw aż dwóch dysków SSD PCIe, po 2 TB każdy, spiętych w macierz RAID 0.

Możliwości: co daje karta Nvidia GeForce RTX

Potężna wydajność to tylko jeden, najprostszy kawałek układanki, jaką stanowią możliwości kart Nvidia. Niezwykle ciekawe jest to, jak jest ona wykorzystywana i jakie to daje efekty.

Pierwsza technologia, o której trzeba powiedzieć, wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie głębokie, a więc najnowsze osiągnięcia programistyczne. DLSS, bo to o niej mowa, to technologia użycia SI do ogromnego przyspieszenia renderowania obrazów w wysokiej rozdzielczości.

Celem jest jak najwyższa jakość i płynność obrazu przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu mocy obliczeniowej. DLSS osiąga to dzięki wykorzystaniu przeznaczonych do obsługi AI rdzeni Tensor Cores znajdujących się w kartach graficznych ​GeForce RTX​. Działająca w oparciu o nie sztuczna inteligencja wykorzystująca algorytmy uczenia głębokiego i logikę sieci neuronowej jest w stanie tworzyć obrazy scwysokiej rozdzielczości z bazowych danych o niskiej rozdzielczości.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Andrew Kan ASUS ROG Strix SCAR 17 SE pozwoli ci grać we wszystko, co tylko zechcesz

W ten sposób DLSS zwiększa liczbę klatek na sekundę, jednocześnie generując piękne, ostre obrazy i obniżając użycie mocy obliczeniowej karty, dzięki czemu może ona zostać wykorzystana chociażby do śledzenia promieni i uzyskania jeszcze lepszych efektów wizualnych.

Jak dużą różnicę robi zastosowanie DLSS? Użycie tej technologii zapewnia jakość obrazu porównywalną z rozdzielczością natywną pomimo renderowania zaledwie jednej czwartej do maksymalnie połowy oryginalnych pikseli. Co ważne, działa na wszystkich procesorach graficznych serii RTX i przy wszystkich rozdzielczościach, oferując użytkownikom możliwość wyboru ustawień. Za ich pomocą mogą zoptymalizować działanie DLSS do uzyskania jak najwyższej jakości obrazu albo maksymalnej płynności gry.

To ostatnie jest szczególnie istotne w kontekście mobilnego grania, bo dzięki DLSS można utrzymać wysoki poziom FPS i jednocześnie w znaczącym stopniu zmniejszyć obciążenie GPU, uzyskując w ten sposób niższe temperatury pracy, zmniejszając zużycie energii i przedłużając czas pracy na baterii.

Dodatki i ciekawostki: sekrety w ultrafiolecie i tajny klucz

Pokrywa ekranu wygląda interesująco, ale jak się okazuje, skrywa też pewien sekret. Delikatne, ledwo wyczuwalne pod palcami reliefy, które wydają się niczym nie różnić od reszty pokrywy, są pokryte farbą świecącą w świetle ultrafioletowym. W komplecie z notebookiem otrzymujemy też zgrabną, aluminiową latarkę UV, więc nie trzeba długo czekać na odkrycie tajemnic: wystarczy ją zapalić i podziwiać kolorowe "ukryte napisy". Są nimi wskazówki i podpowiedzi dla graczy, w dedykowanej grze ROG Citadel: SCAR Runner.

W pudełku z laptopem, oprócz latarki UV, znajdziemy też przyczepiony na karabińczyku brelok mieszczący klucz sprzętowy ASUS Keystone, pasujący do gniazda w komputerze. Po przypisaniu go do swojego istniejącego konta ASUS (lub stworzeniu nowego), korzystając z aplikacji Armory Crate, można skonfigurować go w taki sposób, żeby po włożeniu do jednego z kompatybilnych komputerów automatycznie personalizować nowe urządzenia, a także odblokowywać ukryty dysk Shadow Drive.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Konstanty Młynarczyk Pokrywa ekranu skrywa pewien sekret...

PODSUMOWANIE

Jeżeli szukasz komputera przenośnego, który pozwoli ci grać we wszystko, co tylko zechcesz, gdzie tylko ci się zamarzy i kiedy tylko zapragniesz, w dodatku bez konieczności ścinania wymagań, to prawdopodobnie nie znajdziesz lepszego niż ASUS ROG Strix SCAR 17 SE. Dlaczego? Ponieważ zastosowana w nim karta graficzna, procesor i pozostałe podzespoły są po prostu najlepsze, a wydajny system chłodzenia zapewnia im optymalne warunki do pracy.

Do tego dochodzi doskonały ekran, świetna klawiatura i wiele mniejszych i większych ułatwień i ulepszeń, dzięki którym gra się po prostu fenomenalnie dobrze.