Atak hakerów na sklep Agata. Na co trzeba uważać?

Klienci Agata S.A. otrzymują e-maile z informacją o naruszeniu ochrony danych osobowych, w efekcie czego atakujący mogli zyskać dostęp do danych klientów. Administratorzy dodają, że loginy i hasła były przechowywane w innej bazie, która nie została objęta atakiem , z kolei dane dotyczące sposobów płatności w sklepie (numery kont i kart) nie były przetwarzane przez sklep, a co za tym idzie - również nie stały się celem dla atakujących .

Nie zmienia to jednak faktu, że dane mogą zostać wykorzystane do realizowania kampanii marketingowych czy innych akcji phishingowych. Warto wiec być wyczulonym na wszelkie "wezwania do zapłaty" lub inne wiadomości, które wydają się wiarygodne, ale są spreparowane. Pozyskane przez atakujących dane w takim lub innych atakach to idealne narzędzie, by wzbudzić zaufanie w oczach ofiary, która nie spodziewa się, że nadawca mógłby znać jej dane osobowe w przypadku oszustwa.