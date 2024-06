Ważna opcja w mObywatelu. Skorzystały 4 mln Polaków

Ciekawostką w mObywatelu jest możliwość zautomatyzowania ponownego zastrzegania PESEL-u po jego odblokowaniu. To cenna opcja, z której warto skorzystać na przykład udając się po kredyt do banku. Użytkownik może odblokować PESEL w telefonie lub przy komputerze w domu (by umożliwić sobie przeprowadzenie operacji w banku) i od razu wskazać, po jakim czasie ma on zostać ponownie automatycznie zastrzeżony. Odpada wówczas konieczność pamiętania, by ponownie zastrzec PESEL.