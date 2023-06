Atak hakerski na szpital. Wystarczył pendrive z Chin

Jeden z europejskich szpitali padł ofiarą ataku hakerskiego, który został przeprowadzony przez Chińczyków. Furtką do jego przeprowadzenia był pendrive. Jeden z pracowników szpitala, brał udział na konferencji medycznej w Azji. Swoją prezentację miał wgraną na dysku USB, który następnie przywiózł do kraju.

Pendrive, który został podłączony do komputera w Azji, został najprawdopodobniej zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Następnie dostało się ono do sieci szpitala po wpięciu pendrive'a do jednego z komputerów. Wirus został wykryty przez analityków Check Point Research, którzy wytypowali potencjalnego winowajcę ataku.