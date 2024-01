Atak na systemy HP i Microsoftu. To działania rosyjskich hakerów

O szczegółach obydwu spraw pisze Niebezpiecznik . Źródłem informacji w przypadku Hewlett Packard Enterprise (HPE) jest tzw. formularz 8-K, który jest źródłem wiedzy o stanie firmy dla udziałowców. Wynika z niego, że hakerzy uzyskali dostęp do systemu pocztowego w chmurze, o czym firma dowiedziała się w połowie grudnia 2023 roku i od razu przystąpiła do wyjaśnień. Wkrótce okazało się, że atak trwał aż od maja i w jego konsekwencji wiele danych zostało wyprowadzonych poza firmę.

Co ciekawe, w podobnym momencie analogiczny problem opisał Microsoft. Firma przyznała, że w połowie stycznia doszło do ataku na system, do którego hakerzy próbowali się włamać analizując hasła zgodne z pewnym schematem. Udało im się w ten sposób uzyskać dostęp do nieużywanego na produkcji konta, a w efekcie do "małego odsetka kont mailowych" - cytuje Niebiezpiecznik. Ten atak również wiązany jest z rosyjską grupą Midnight Blizzard.